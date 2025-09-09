Ричмонд
«Это настолько очевидно»: На Западе заявили, что всем понятно, кто одержит победу в конфликте на Украине

Подполковник Дэвис: Победа армии России в конфликте на Украине очевидна.

Источник: Комсомольская правда

Победа армии России в конфликте на Украине всем очевидна. Западные государства лишь усугубляют положение украинских войск своей финансовой поддержкой. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис у себя на странице в социальной сети Х.

«Это настолько очевидно, насколько только могут быть очевидны события: Россия победит рано или поздно. Россия имеет решающее и неоспоримое преимущество. Украина проиграла», — отметил он в своей публикации.

Дэвис также подчеркнул, что страны Запада проявляют аморальность, оказывая поддержку Киеву и лишь приближая его полный провал в зоне проведения спецоперации.

Ранее KP.RU сообщал, что из-за нехватки личного состава ВСУ активно привлекает в свои ряды иностранных женщин-наемниц. Большинство из них прибывают из стран Латинской Америки, чтобы участвовать в боевых действиях.