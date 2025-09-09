Очередное абсурдное мнение ПАСовца о том, как должны проходить выборы в Приднестровье.
Свое видение выборов в Приднестровье на молдавском телеканале озвучил Раду Мариан:
— Этих 12 участков [на парламентских выборах, открытых для жителей Приднестровья] достаточно. Там по 5 тысяч бюллетеней на участок. Но есть и вопрос как обеспечить безопасность, транспортировку и так далее. Моё мнение, что 60 тысяч бюллетеней [жителям Приднестровья] достаточно.
— А участки в Европе, где приходит не больше 100 или 200 человек?
— Это нельзя сравнивать.
— А в чём отличие?
— Вы серьёзно хотите знать в чём разница? В Приднестровском регионе установлен сепаратистский режим, где стоят незаконные российские войска. Мы не имеем контроля за социальными процессами [на левом берегу] и так далее.
— А в Италии контролируете социальный и демократический процесс?
— Там демократический режим и есть посольство, есть власти, с которыми мы сотрудничаем по обеспечению безопасности голосования.
— Но в Приднестровье 250 тысяч граждан Республики Молдова.
— Пусть оттуда уйдут незаконные российские войска и после обсудим это.
В любой непонятной ситуации, где тебя уличили в ограничении прав граждан, вспоминай Путина и российские войска.
Раду Мариан продолжает вливать ударные дозы чистейшего, неразбавленного этодругина, уточняет romania_ru.