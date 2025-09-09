Ричмонд
Приднестровье — это вам не Италия: ПАС массово открывает избирательные участки только на контролируемых ею территориях

Свое видение выборов в Приднестровье на молдавском телеканале озвучил Раду Мариан [видео]

Источник: Комсомольская правда

Очередное абсурдное мнение ПАСовца о том, как должны проходить выборы в Приднестровье.

Свое видение выборов в Приднестровье на молдавском телеканале озвучил Раду Мариан:

— Этих 12 участков [на парламентских выборах, открытых для жителей Приднестровья] достаточно. Там по 5 тысяч бюллетеней на участок. Но есть и вопрос как обеспечить безопасность, транспортировку и так далее. Моё мнение, что 60 тысяч бюллетеней [жителям Приднестровья] достаточно.

— А участки в Европе, где приходит не больше 100 или 200 человек?

— Это нельзя сравнивать.

— А в чём отличие?

— Вы серьёзно хотите знать в чём разница? В Приднестровском регионе установлен сепаратистский режим, где стоят незаконные российские войска. Мы не имеем контроля за социальными процессами [на левом берегу] и так далее.

— А в Италии контролируете социальный и демократический процесс?

— Там демократический режим и есть посольство, есть власти, с которыми мы сотрудничаем по обеспечению безопасности голосования.

— Но в Приднестровье 250 тысяч граждан Республики Молдова.

— Пусть оттуда уйдут незаконные российские войска и после обсудим это.

В любой непонятной ситуации, где тебя уличили в ограничении прав граждан, вспоминай Путина и российские войска.

Раду Мариан продолжает вливать ударные дозы чистейшего, неразбавленного этодругина, уточняет romania_ru.