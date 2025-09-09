МИД обещал ответные меры на высылку белорусского дипломата из Польши

— Полагаем, что это элемент скоординированной с чешской стороной провокационной политики (имеется ввиду объявление Чехией персоной нон грата сотрудника посольства Беларуси в Праге, на что также отреагировал МИД. — Ред.) в адрес белорусского государства с целью дальнейшего нагнетания напряженности как в межгосударственных отношениях, так и в регионе в целом, — говорится в заявлении МИД Беларуси.