МИД обещал ответные меры на высылку белорусского дипломата из Польши

Премьер Польши Туск заявил о высылке белорусского дипломата, на что МИД Беларуси обещал ответные меры.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о высылке белорусского дипломата, сообщает ТАСС. Об этом глава польского правительства написал в своем аккаунте в соцсети. В том же сообщении Туск проинформировал еще о задержании 8 сентября сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши «белорусского агента».

В Министерстве иностранных дел Беларуси 9 сентября решительно осудили безосновательное решение польских властей о высылке белорусского дипломата, назвав это провокацией.

— Полагаем, что это элемент скоординированной с чешской стороной провокационной политики (имеется ввиду объявление Чехией персоной нон грата сотрудника посольства Беларуси в Праге, на что также отреагировал МИД. — Ред.) в адрес белорусского государства с целью дальнейшего нагнетания напряженности как в межгосударственных отношениях, так и в регионе в целом, — говорится в заявлении МИД Беларуси.

При этом белорусское дипведомство предупредило, что подобные меры не останутся без ответа. И власти Беларуси обнародуют свое решение в ближайшее время.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что 4 сентября сотрудниками Комитета государственной безопасности в городе Лепель был задержан польский шпион. При обыске гражданина Польши Гжегожа Гавела были обнаружены документ по российско-белорусским учениям «Запад — 2025». После этого премьер Польши Туск предупредил, что Варшава намерена разработать план действий в отношении Беларуси.

Кроме того, «Комсомолка» сообщила, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 11 сентября 2025.

Еще Литва заявила, что усилит контроль на границе с Беларусью и Россией из-за учений «Запад-2025».

