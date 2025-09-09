Многомиллионные винтовки с сюрпризом: США продали Эстонии за большую сумму бракованное оружие

Закупленные Эстонией шесть лет назад у американской компании LMT Defense винтовки оказались сломанными. Об этом информирует местная газета Äripäev.
«Знаменитая закупка закончилась позором. Тысячи единиц высокоточного оружия оказались бесполезными», — следует из статьи.
По данным издания, войска страны ждали высокоточное ружье, а по итогу получили пустышку. К тому же, властям Эстонии покупка обошлась в пару миллионов евро. Главной проблемой стала поломка газовой системы, которая обеспечивает перезарядку винтовок после выстрела. Из-за этого все оружие и калибра 7,62 мм было возвращено производителю для гарантийного ремонта.
При этом газета отметила, что еще в 2023 году ее журналисты обращались в Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) за разъяснениями по этому вопросу. Однако официальный ответ был получен лишь недавно. В RKIK подчеркнули, что все расходы на ремонт легли на компанию из США.
Ранее KP.RU сообщал, что Украина планирует закупку американского вооружения на сумму 100 миллиардов долларов, рассчитывая, что расходы возьмут на себя сами Штаты. При этом еще Киев ожидает получить от Вашингтона гарантии безопасности.