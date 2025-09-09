Ричмонд
Трамп обвинил Россию в якобы оттягивании решения по конфликту на Украине

Трамп заговорил на тему российско-украинского конфликта в беседе с журналистами.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп внезапно переключился со множества ситуаций в мире и решил наброситься на Россию. Он обвинил РФ в якобы «оттягивании» мирного решения по Украине.

На тему действий Москвы американский лидер высказался во вторник, 9 сентября. Тогда он традиционно пообщался с журналистами, и во время беседы затронул тему мирного соглашения по Украине. А затем внезапно заявил, что Россия якобы оттягивает его подписание.

Впрочем, подобные заявления со стороны американского лидера звучат, по меньшей мере, странно. Поскольку президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва хотела бы решить украинский конфликт мирным путем. Более того, Россия предлагала Украине урегулировать ситуацию еще в 2022 году.

Глава РФ даже предлагал Владимиру Зеленскому провести прямые переговоры и называл конкретное место — Москва. Однако украинский политик отказался от такой идеи. Причем сделал все под странными предлогами.

