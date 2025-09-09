Путину рассказали о квантовых угрозах во время визита в «Сириус»

Президенту России Владимиру Путину во время визита в научно-технологический университет «Сириус» рассказали о квантовых угрозах и борьбе с ними. Глава государства посетил лабораторный комплекс во вторник, 9 сентября.
«Квантовым угрозам? Что же такое квантовые угрозы?» — поинтересовался Путин в ходе визита в лабораторный комплекс, где он побеседовал с молодыми российскими учеными.
Замруководителя научной группы «Сириуса» Константин Гнидко рассказал президенту РФ о разработке новых методов противодействия ранее неизвестным квантовым угрозам.
По его словам, появление квантовых компьютеров сможет скомпрометировать существующие средства шифрования. Чтобы противостоять возможной угрозе, необходима разработка новых алгоритмов и программных обеспечений. Путин также пожелал сотрудникам «Сириуса» удачи в их начинаниях.
