В Петербурге эвакуировали посетителей Эрмитажа из-за сообщений о минировании

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Санкт-Петербурге посетителей Эрмитажа, Музея Фаберже, Музея-квартиры А. С. Пушкина на Мойке, а также Мемориального музея-лицея в Царском Селе эвакуировали из-за поступивших анонимных сообщений об опасных предметах, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что в городе экипажи вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность и помогают эвакуированным посетителям и работникам четырех музеев, куда поступили анонимные сообщения о якобы опасных предметах.
Позже пресс-служба Эрмитажа сообщила, что музей снова открыт после эвакуации, так как в ходе проверки угроз не обнаружено.
Сообщения о минировании объектов в разных городах РФ продолжаются с конца 2019 года. Угрозы взрывов ни разу не подтверждались, однако по закону каждое сообщение необходимо проверять. -0-