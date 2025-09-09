В Петербурге эвакуировали посетителей Эрмитажа из-за сообщений о минировании

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Санкт-Петербурге посетителей Эрмитажа, Музея Фаберже, Музея-квартиры А. С. Пушкина на Мойке, а также Мемориального музея-лицея в Царском Селе эвакуировали из-за поступивших анонимных сообщений об опасных предметах, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом информирует РИА Новости.