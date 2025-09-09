Израиль показал фото Нетаньяху из командного центра во время удара по Дохе

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) опубликовала фотографии израильского премьера Биньямина Нетаньяху из командного центра специальных операций во время удара по членам политбюро ХАМАС в Дохе.
На кадрах, опубликованных в соцсетях ШАБАК, запечатлен Нетаньяху в окружении министра обороны Исраэля Каца, начальника разведывательного управления ЦАХАЛ Шломи Биндера и других руководителей операции «Огненная вершина».
Напомним, ранее сегодня сообщалось, что армия Израиля нанесла точечный удар по высшему руководству движения ХАМАС в столице Катара Дохе.
Телеканал Al Hadath сообщил, что по меньшей мере пять руководителей палестинского движения ХАМАС находились в здании в Дохе, которое подверглось удару.