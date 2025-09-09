Ричмонд
Израиль показал фото Нетаньяху из командного центра во время удара по Дохе

На кадрах запечатлен Нетаньяху в окружении министра обороны Исраэля Каца и других руководителей операции «Огненная вершина».

Источник: Аргументы и факты

Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) опубликовала фотографии израильского премьера Биньямина Нетаньяху из командного центра специальных операций во время удара по членам политбюро ХАМАС в Дохе.

На кадрах, опубликованных в соцсетях ШАБАК, запечатлен Нетаньяху в окружении министра обороны Исраэля Каца, начальника разведывательного управления ЦАХАЛ Шломи Биндера и других руководителей операции «Огненная вершина».

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что армия Израиля нанесла точечный удар по высшему руководству движения ХАМАС в столице Катара Дохе.

Телеканал Al Hadath сообщил, что по меньшей мере пять руководителей палестинского движения ХАМАС находились в здании в Дохе, которое подверглось удару.

Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
