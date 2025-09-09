Внук Шарля де Голля заявил, что Франция должна брать пример с России

Сейчас Пьер де Голль находится в Москве. Он приехал на Международную премию мира Л. Н. Толстого в качестве члена жюри. Это не первый визит француза в российскую столицу: в 2023 году он приезжал на IX Международный культурный форум, проходивший в Санкт-Петербурге, и поучаствовал в дискуссии «Общая культура. Общая история. Общее будущее». В том же году принял участие в открытии Международного движения русофилов. Внук генерала пожелал получить российское гражданство, отметив, что хочет для своих детей хорошего будущего, так как в России продвигаются правильные ценности.