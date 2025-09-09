Трамп: решить конфликт на Украине сложно из-за вражды Путина и Зеленского

«Я говорил: этот конфликт должен стать самым простым из всех, потому что я прекрасно лажу с Владимиром Путиным… Но ситуация сложна, потому что между ним и Владимиром Зеленским огромная ненависть, очень много», — сказал Трамп в интервью радиостанции WABC.