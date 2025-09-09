Ричмонд
Трамп: решить конфликт на Украине сложно из-за вражды Путина и Зеленского

Глава Белого дома подчеркнул, что он по-прежнему решительно настроен на то, чтобы добиться урегулирования украинского конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине изначально казался ему «самым простым» для урегулирования, однако его решение осложнилось из-за личной вражды между лидерами России и Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«Я говорил: этот конфликт должен стать самым простым из всех, потому что я прекрасно лажу с Владимиром Путиным… Но ситуация сложна, потому что между ним и Владимиром Зеленским огромная ненависть, очень много», — сказал Трамп в интервью радиостанции WABC.

При этом американский лидер подчеркнул, что остаётся твёрдо намеренным добиться завершения конфликта.

«Мы его завершим», — резюмировал Трамп.

Ранее издание Responsible Statecraft писало, что американскому лидеру нужно активизировать усилия по достижению мира на Украине после слов Путина о том, что договориться о прекращении огня будет возможно, если восторжествует здравый смысл.

