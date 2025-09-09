МИД Беларуси заявил протест из-за закрытия Польшей границы 11 сентября

В дипведомстве подчеркнули, что решение Польши приостановить движение через государственную границу на период проведения российско-белорусских учений «Запад-2025» является незаконными односторонними мерами. Кроме того, обратили внимание, что это решение фактически затронет всю границу ЕС с Беларусью и создаст значительные трудности для нормального функционирования международного движения людей и грузов.