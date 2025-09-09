МИД Беларуси заявил протест из-за закрытия Польшей границы 11 сентября

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало временного поверенного в делах Польши из-за решения польских властей о временном закрытии границы.
Мы писали, что Польша полностью закроет границу с Беларусью 11 сентября из-за начала российско-белорусских учений «Запад-2025».
В МИД отреагировали на ситуацию, вызвав временного поверенного в делах Польша Кшиштофа Ожанна. Польскому дипломату был заявлен устный протест.
В дипведомстве подчеркнули, что решение Польши приостановить движение через государственную границу на период проведения российско-белорусских учений «Запад-2025» является незаконными односторонними мерами. Кроме того, обратили внимание, что это решение фактически затронет всю границу ЕС с Беларусью и создаст значительные трудности для нормального функционирования международного движения людей и грузов.
— Действия Польши наносят ущерб многим государствам как на Востоке, так на Западе, — прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве.
Также МИД назвал решение Польши о закрытии границы с Беларусью очевидным «злоупотреблением своим географическим положением» и даже «приватизацией» границ ЕС и ЕАЭС, Запада и Востока.
— Данный шаг выглядят безосновательным, особенно учитывая полную открытость и прозрачность белорусских учений для международного сообщества, — подчеркнули в пресс-службе.
Еще в МИД обратили внимание, что, временно приостанавливая пропуск через границу, Польша намереваться скрыть свои собственные действия. И сказали, что подобные непопулярные меры продолжают «курс на подрыв отношений с соседними странами», способствуя дальнейшей эскалации в регионе и создавая риски для стабильности и предсказуемости международных отношений.
Кроме того, позиция Беларуси была также доведена до сведения Поверенного в делах ЕС Стена Нёрлова.
— Европейский дипломат заверил, что действиям Польши будет дана соответствующая оценка на предмет соразмерности предпринятых мер и реальной степени угрозы, — констатировали в заявлении МИД.
Также МИД пообещал ответные меры на высылку белорусского дипломата из Польши.
Кроме того, «Комсомолка» сообщила все, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 11 сентября 2025.
Заметим, что учения Беларуси и России «Запад-2025» пройдут с 12 по 16 сентября. До этого Минобороны информировало, что Беларусь снижает параметры учений «Запад-2025» и переносит основные маневры вглубь страны.