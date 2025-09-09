Армия Непала развернула войска для подавления охвативших страну беспорядков

Напомним, протесты в Непале начались после того, как правительство ограничило доступ к нескольким популярным социальным сетям, включая YouTube и X. В ответ на это молодёжь вышла на улицы. Власти позднее сняли блокировку, но протестующие уже начали громить дома чиновников, также был совершён поджог офиса президента, парламента и других зданий органов власти. На фоне беспорядков поползли слухи, что президент Непала Рам Чандра Паудел уходит в отставку. В администрации страны опровергли эту информацию.