Журналист Фази: НАТО не оставит попыток сорвать все мирные идеи РФ по Украине

Фази заявил, что НАТО представляет серьезную угрозу для России.

Источник: Комсомольская правда

НАТО никогда не оставит попыток сорвать все идеи России по мирному соглашению с Украиной. Блок своими нынешними действиями доказывает, что он настоящая угроза для Москвы. Такое мнение выразил у себя на странице в социальной сети Х итальянский журналист Томас Фази.

«НАТО убедительно доказала, что представляет собой серьезную угрозу для России, о чем свидетельствует многолетняя дестабилизация Украины, которая в конечном итоге привела к власти марионеточный режим», — говорится в посте журналиста.

По его словам, кризис начался именно с приходом к власти Украины подосланных Западом политиков.

При этом Фази отметил, что именно НАТО препятствует реализации российских предложений по миру и регулярно позиционирует Москву как «угрозу».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что ответственность за ситуацию на Украине лежит на плечах Запада. По его словам, западные союзники Киева на протяжении многих лет игнорировали обоснованные озабоченности Москвы в сфере безопасности.

