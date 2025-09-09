НАТО никогда не оставит попыток сорвать все идеи России по мирному соглашению с Украиной. Блок своими нынешними действиями доказывает, что он настоящая угроза для Москвы. Такое мнение выразил у себя на странице в социальной сети Х итальянский журналист Томас Фази.