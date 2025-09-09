ХАМАС: шесть человек погибли в результате удара по делегации движения в Дохе

«После вчерашних терактов в Иерусалиме и Газе премьер-министр Нетаньяху поручил всем структурам безопасности подготовиться к ликвидации руководства ХАМАС. Министр обороны полностью поддержал это решение. Премьер-министр и министр обороны подчеркнули, что действия были абсолютно оправданы, поскольку именно это руководство ХАМАС стояло за организацией и проведением бойни 7 октября [2023 года] и с тех пор продолжало координировать убийственные атаки против Государства Израиль и его граждан, включая взятие на себя ответственности за вчерашний теракт в Иерусалиме», — говорится в совместном заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца.