Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Telegram и Amazon были оштрафованы за неудаление информации

Таганский районный суд Москвы принял решение, что компании Amazon.

Таганский районный суд Москвы принял решение, что компании Amazon.com, Inc и Telegram Messenger Inc должны выплатить по 3,5 миллиона рублей.

Основанием для штрафа стал отказ удалить информацию, противоречащую российскому законодательству.

Общая сумма штрафов в отношении Telegram достигла 109 миллионов рублей.

Читайте материал «МИД РФ порекомендовал не посещать Непал».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Непал: горная страна, в которой вспыхнули протесты
Страна, затерянная в Гималаях, давно притягивает внимание путешественников и исследователей. Непал известен своей историей, культурным наследием и природными контрастами. В этой статье мы подробно рассмотрим, где находится Непал, кому он принадлежит, какие природные и культурные особенности отличают эту страну.
Читать дальше