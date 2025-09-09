Telegram и Amazon были оштрафованы за неудаление информации

Таганский районный суд Москвы принял решение, что компании Amazon.com, Inc и Telegram Messenger Inc должны выплатить по 3,5 миллиона рублей.
Основанием для штрафа стал отказ удалить информацию, противоречащую российскому законодательству.
Общая сумма штрафов в отношении Telegram достигла 109 миллионов рублей.
Читайте материал «МИД РФ порекомендовал не посещать Непал».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Непал: горная страна, в которой вспыхнули протесты
Страна, затерянная в Гималаях, давно притягивает внимание путешественников и исследователей. Непал известен своей историей, культурным наследием и природными контрастами. В этой статье мы подробно рассмотрим, где находится Непал, кому он принадлежит, какие природные и культурные особенности отличают эту страну.Читать дальше