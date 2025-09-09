Ричмонд
Дворец правительства Непала полностью уничтожен пожаром

В Непале в огне оказался дворец правительства — здание Сингха Дурбар, построенное в 1903 году, охвачено пламенем. В этом историческом помещении располагались правительственные учреждения и кабинет премьер-министра, который ушёл в отставку на фоне массовых протестов.

Источник: Life.ru

Пожар во Дворце Правительства в Непале. Видео © Х / Оnline Кhabar.

На фоне продолжающихся беспорядков армия страны уже вывела войска на улицы военных. Судя по кадрам, у тушения пожара даже не преступили.

Напомним, что в Непале вспыхнули крупнейшие за последние годы акции протеста, вызванные решением правительства ввести ограничения на использование популярных мессенджеров и социальных сетей. Впоследствии протесты переросли в масштабные беспорядки: демонстранты подожгли административные здания, в том числе парламент и офис президента, напали на министров и заявили о захвате власти. Согласно последней информации, в результате этих событий погибли 22 человека, а около 500 получили ранения. Более подробную информацию о «революции зумеров» в Непале читайте Life.ru.

