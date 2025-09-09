Дворец правительства Непала полностью уничтожен пожаром

Напомним, что в Непале вспыхнули крупнейшие за последние годы акции протеста, вызванные решением правительства ввести ограничения на использование популярных мессенджеров и социальных сетей. Впоследствии протесты переросли в масштабные беспорядки: демонстранты подожгли административные здания, в том числе парламент и офис президента, напали на министров и заявили о захвате власти. Согласно последней информации, в результате этих событий погибли 22 человека, а около 500 получили ранения. Более подробную информацию о «революции зумеров» в Непале читайте Life.ru.