В ударе Израиля по ХАМАС в Катаре нашли американский след: Вашингтон мог помешать, но не стал

Израиль заранее уведомил США о намерении ударить по лидерам палестинского движения ХАМАС в Катаре, и Вашингтон одобрил подобные планы. Об этом сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на неназванные источники среди чиновников еврейского государства.
Как известно, удар по Дохе армия Израиля нанесла во вторник, 9 сентября. Причем позднее Иерусалим назвал подобные действия «оправданными». Такой же точки зрения, судя по всему, придерживается и Вашингтон.
«США знали об атаке заранее и дали зеленый свет на ее проведение», — пишет Jerusalem Post.
Тем временем стали известны подробности атаки Израиля на лидеров ХАМАС в Дохе. Так, оказалось, что Иерусалим задействовал более 15 истребителей. При этом погибшими в результате таких действий считаются, по меньшей мере, пять человек.