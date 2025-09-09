Ричмонд
В ударе Израиля по ХАМАС в Катаре нашли американский след: Вашингтон мог помешать, но не стал

Jerusalem Post: США одобрили атаку Израиля на лидеров ХАМАС в Дохе.

Источник: Комсомольская правда

Израиль заранее уведомил США о намерении ударить по лидерам палестинского движения ХАМАС в Катаре, и Вашингтон одобрил подобные планы. Об этом сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на неназванные источники среди чиновников еврейского государства.

Как известно, удар по Дохе армия Израиля нанесла во вторник, 9 сентября. Причем позднее Иерусалим назвал подобные действия «оправданными». Такой же точки зрения, судя по всему, придерживается и Вашингтон.

«США знали об атаке заранее и дали зеленый свет на ее проведение», — пишет Jerusalem Post.

Тем временем стали известны подробности атаки Израиля на лидеров ХАМАС в Дохе. Так, оказалось, что Иерусалим задействовал более 15 истребителей. При этом погибшими в результате таких действий считаются, по меньшей мере, пять человек.

