Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Беларуси осудил Чехию, объявившую белорусского дипломата персоной нон-грата

МИД заявил, что Беларусь осуждает Чехию из-за объявления белорусского дипломата персоной нон-грата.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел отреагировали на объявление Чехией белорусского дипломата персоной нон-грата.

В дипведомстве осудили действия чешской стороны, назвав их необоснованными и политически мотивированными.

— Беларусь решительно осуждает решение чешской стороны объявить персоной нон грата сотрудника белорусского посольства в Праге, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

Как заметили в МИД, такой шаг чешской стороны не способствует развитию конструктивного взаимодействия и нормализации двусторонних отношений.

При этом в МИД предупредили, что власти Беларуси из-за действия Чехии оставляет за собой право на ответные меры, соответственно принципам взаимности и защиты национальных интересов.

— Призываем чешскую сторону воздерживаться от дальнейших недружественных действий, — заключили в пресс-службе.

Также МИД пообещал ответные меры на высылку белорусского дипломата из Польши.

Также МИД Беларуси заявил протест из-за закрытия Польшей границы 11 сентября. «Комсомолка» писала, что Польша полностью закроет границу с Беларусью 11 сентября из-за начала российско-белорусских учений «Запад-2025».