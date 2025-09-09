МИД Беларуси осудил Чехию, объявившую белорусского дипломата персоной нон-грата

В Министерстве иностранных дел отреагировали на объявление Чехией белорусского дипломата персоной нон-грата.
В дипведомстве осудили действия чешской стороны, назвав их необоснованными и политически мотивированными.
— Беларусь решительно осуждает решение чешской стороны объявить персоной нон грата сотрудника белорусского посольства в Праге, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.
Как заметили в МИД, такой шаг чешской стороны не способствует развитию конструктивного взаимодействия и нормализации двусторонних отношений.
При этом в МИД предупредили, что власти Беларуси из-за действия Чехии оставляет за собой право на ответные меры, соответственно принципам взаимности и защиты национальных интересов.
— Призываем чешскую сторону воздерживаться от дальнейших недружественных действий, — заключили в пресс-службе.
Также МИД пообещал ответные меры на высылку белорусского дипломата из Польши.
Также МИД Беларуси заявил протест из-за закрытия Польшей границы 11 сентября. «Комсомолка» писала, что Польша полностью закроет границу с Беларусью 11 сентября из-за начала российско-белорусских учений «Запад-2025».