Трамп: украинский конфликт будет урегулирован

Президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции 77 WABC заявил, что уверен в будущем преодолении украинского конфликта.
Трамп сказал, что до избрания считал конфликт самым легким с точки зрения урегулирования, но ошибся.
Американский президент также заявил о «взаимной вражде» между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Читайте материал «Нетаньяху предположил, что удар по лидерам ХАМАС приближает завершение конфликта».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше