Трамп: украинский конфликт будет урегулирован

Президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции 77 WABC заявил, что уверен в будущем преодолении украинского конфликта.

Трамп сказал, что до избрания считал конфликт самым легким с точки зрения урегулирования, но ошибся.

Американский президент также заявил о «взаимной вражде» между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Читайте материал «Нетаньяху предположил, что удар по лидерам ХАМАС приближает завершение конфликта».

