Стал известен новый премьер Франции

Французский президент Эммануэль Макрон выбрал нового премьера страны, сообщает телеканал LCI.

По данным журналистов, премьер-министром Франции стал министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

Напомним, что Лекорню занимал пост министра вооруженных сил Франции с мая 2022 года.

Ранее сообщалось, что французский парламент выразил недоверие кабинету министров, и в понедельник стало известно, что Макрон рассмотрит возможность назначения нового премьер-министра после отставки правительства Франсуа Байру.