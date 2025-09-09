Стал известен новый премьер Франции

Французский президент Эммануэль Макрон выбрал нового премьера страны, сообщает телеканал LCI.
По данным журналистов, премьер-министром Франции стал министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.
Напомним, что Лекорню занимал пост министра вооруженных сил Франции с мая 2022 года.
Ранее сообщалось, что французский парламент выразил недоверие кабинету министров, и в понедельник стало известно, что Макрон рассмотрит возможность назначения нового премьер-министра после отставки правительства Франсуа Байру.