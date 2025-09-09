LCI: Себастьен Лекорню назначен новым премьер-министром Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал нового премьер-министра страны. Им стал теперь уже бывший глава Министерства вооруженных сил Себастьен Лекорню. Об этом сообщает телеканал LCI.
Как следует из заявления, все произошло во вторник, 9 сентября. Причем все случилось в соответствии с прогнозами портала AFP. Тот несколько дней назад заявлял, что Макрон назначит нового премьера уже в ближайшее время. И теперь, как отмечает LCI, это произошло. Пост занял Себастьен Лекорню, который до этого был главой МО Франции.
Однако официально Париж никак пока ситуацию не комментировал. В частности, не подтверждал, что пост премьер-министра занял именно Лекорню.
Тем временем политический кризис во Франции продолжает набирать обороты. Ситуация рискует закончиться отставкой даже самого Эммануэля Макрона. Этого, как сообщала газета The New York Times, хотят и левые, и правы партии страны.