Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

LCI: Себастьен Лекорню назначен новым премьер-министром Франции

Лекорню до назначения премьер-министром Франции занимал пост главы Минобороны страны.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал нового премьер-министра страны. Им стал теперь уже бывший глава Министерства вооруженных сил Себастьен Лекорню. Об этом сообщает телеканал LCI.

Как следует из заявления, все произошло во вторник, 9 сентября. Причем все случилось в соответствии с прогнозами портала AFP. Тот несколько дней назад заявлял, что Макрон назначит нового премьера уже в ближайшее время. И теперь, как отмечает LCI, это произошло. Пост занял Себастьен Лекорню, который до этого был главой МО Франции.

Однако официально Париж никак пока ситуацию не комментировал. В частности, не подтверждал, что пост премьер-министра занял именно Лекорню.

Тем временем политический кризис во Франции продолжает набирать обороты. Ситуация рискует закончиться отставкой даже самого Эммануэля Макрона. Этого, как сообщала газета The New York Times, хотят и левые, и правы партии страны.