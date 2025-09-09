Ричмонд
Макрон выбрал нового премьер-министра Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон выдвинул на должность нового премьер-министра республики Себастьена Лекорню, который с 2022 года занимает пост министра обороны, передает BFM TV.

Источник: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон выдвинул на должность нового премьер-министра республики Себастьена Лекорню, который с 2022 года занимает пост министра обороны, передает BFM TV.

Материал дополняется

