India Today: протесты с поджогами начались на границе Непала с Индией

9 сентября 2025 года в Непале на фоне массовых протестов против блокировки соцсетей ушел в отставку премьер-министр страны Шарма Оли. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли 22 человека, более 500 получили ранения. Протестующие заявили, что Непал перешел под их контроль, и выступили за формирование нового правительства и проведение выборов. Власти Непала отменили запрет на работу социальных сетей в стране после массовых протестов, однако беспорядки все еще продолжаются. -0-