India Today: протесты с поджогами начались на границе Непала с Индией

На всех пограничных пунктах Непала на границе с Индией происходят акты насилия и поджоги. Поскольку ситуация вышла из-под контроля, власти Непала распорядились полностью закрыть все пункты пропуска.

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протесты начались на всех пограничных пунктах Непала на границе с Индией. Об этом сообщает телеканал India Today.

На всех пограничных пунктах Непала на границе с Индией происходят акты насилия и поджоги. Поскольку ситуация вышла из-под контроля, власти Непала распорядились полностью закрыть все пункты пропуска. В районах, затронутых беспорядками, некоторые полицейские оставили свои посты.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди со своей стороны назвал насилие в Непале «душераздирающим» и выразил скорбь в связи с гибелью людей. Он подчеркнул, что «стабильность, мир и процветание Непала имеют первостепенное значение для Индии», и призвал народ Непала поддержать мир.

Ранее сообщалось, что Индия 9 сентября ввела на границе с Непалом режим повышенной готовности из-за захлестнувших соседнюю страну массовых акций протеста.

9 сентября 2025 года в Непале на фоне массовых протестов против блокировки соцсетей ушел в отставку премьер-министр страны Шарма Оли. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли 22 человека, более 500 получили ранения. Протестующие заявили, что Непал перешел под их контроль, и выступили за формирование нового правительства и проведение выборов. Власти Непала отменили запрет на работу социальных сетей в стране после массовых протестов, однако беспорядки все еще продолжаются. -0-

