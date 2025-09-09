Россияне рассказали о происходящем в Непале

Российские туристы в Непале сообщают о напряжённой обстановке, но отмечают отсутствие прямой угрозы для иностранцев. Об этом пишет РИА Новости.
Большинство россиян находятся далеко от эпицентра событий в столице страны Катманду. Туристы обычно приезжают в Непал ради горных районов.
«Весь день провела дома, но время от времени в отдалении слышу крики. За ситуацией слежу онлайн. Знакомые сказали, что гуляли сегодня в Катманду, чувствовали себя вполне безопасно. Некоторые непальцы даже извинялись за то, что “испортили отдых”, — рассказала одна из туристок.
Другая туристка, Елена Шкарубо, сказала, что живет на окраине, но видела дым от горящих покрышек. Хозяева дома, в котором она поселилась, никуда не выходят. Аэропорты в стране не работают, протестующие блокируют улицы.
Ранее стало известно, что во время протестов погибли 19 человек, более 500 пострадали.
