Россияне рассказали о происходящем в Непале

«Весь день провела дома, но время от времени в отдалении слышу крики. За ситуацией слежу онлайн. Знакомые сказали, что гуляли сегодня в Катманду, чувствовали себя вполне безопасно. Некоторые непальцы даже извинялись за то, что “испортили отдых”, — рассказала одна из туристок.