Ученые из «Сириуса» показали Путину клубнику с отредактированным геномом

Российскому лидеру Владимиру Путину в научно-технологическом университете «Сириус» показали клубнику и виноград с отредактированным геномом.
Председатель ученого совета «Сириуса» Роман Иванов продемонстрировал президенту результаты редактирования генома растений, подчеркнув, что технология не создает ГМО, а ускоряет естественные эволюционные процессы.
Среди новинок — виноград сорта «мерло», который устойчив к грибковым инфекциям, а также «молодильная клубника», которая в 12 раз больше содержит кверцетина.
Напомним, ранее сегодня российский лидер Владимир Путин посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета «Сириус», его ознакомили с работой проектной, аналитической и химической лабораторий.