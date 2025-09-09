Ричмонд
Ученые из «Сириуса» показали Путину клубнику с отредактированным геномом

Также президент показали виноград, который устойчив к грибковым инфекциям.

Источник: Аргументы и факты

Российскому лидеру Владимиру Путину в научно-технологическом университете «Сириус» показали клубнику и виноград с отредактированным геномом.

Председатель ученого совета «Сириуса» Роман Иванов продемонстрировал президенту результаты редактирования генома растений, подчеркнув, что технология не создает ГМО, а ускоряет естественные эволюционные процессы.

Среди новинок — виноград сорта «мерло», который устойчив к грибковым инфекциям, а также «молодильная клубника», которая в 12 раз больше содержит кверцетина.

Напомним, ранее сегодня российский лидер Владимир Путин посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета «Сириус», его ознакомили с работой проектной, аналитической и химической лабораторий.