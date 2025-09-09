BFMTV: оппозиция внесла в Нацсобрание Франции проект импичмента Макрону

Партия «Непокоренная Франция» внесла в парламент проект резолюции по отстранению от власти французского президента Эммануэля Макрона, сообщила председатель движения Матильда Пано.
«Правительство (бывшего премьер-министра Франсуа. — Прим. ред.) Байру уходит в отставку. Макрон должен последовать за ним», — приводит ее слова BFMTV.
Пано считает, что Макрон несет ответственность за нестабильность во Франции.
«Сегодня мы подали ходатайство об импичменте Макрону», — заявила политик.
Le Figaro пишет, что документ подписали 86 депутатов, большая часть которых — члены «Непокоренной Франции». Они обвиняют действующего президента в «нарушении конституции по нескольким пунктам», «самодержавии» и «угрозе Франции».
Напомним, 8 сентября большинство депутатов Нацсобрания выступило против доверия правительству страны после программной речи Байру. В Елисейском дворце сообщили, что Макрон назначит нового премьер-министра в ближайшие дни. Журналисты The New York Times предположили, что трудности с поиском нового премьера могут привести к отставке Макрона.