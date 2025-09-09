BFMTV: оппозиция внесла в Нацсобрание Франции проект импичмента Макрону

Напомним, 8 сентября большинство депутатов Нацсобрания выступило против доверия правительству страны после программной речи Байру. В Елисейском дворце сообщили, что Макрон назначит нового премьер-министра в ближайшие дни. Журналисты The New York Times предположили, что трудности с поиском нового премьера могут привести к отставке Макрона.