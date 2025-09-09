Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: данных о сроках звонка Трампа Путину пока нет

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Информация о дате нового телефонного звонка главы администрации США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину пока отсутствует. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Источник: AP 2024

«Мне нечего сказать о каких бы то ни было телефонных разговорах между президентом и иностранными лидерами», — заявила она, отвечая на вопрос о том, известно ли уже, когда состоится новая беседа Трампа и Путина.

Американский лидер сообщил на прошлой неделе о намерении позвонить в ближайшие дни своему российскому коллеге для обсуждения прежде всего ситуации вокруг Украины.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше