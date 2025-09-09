Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров указал на изменение отношения Германии к подрывам на «Северных потоках»

Германия изменила свое отношение к подрывам на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» и стала называть случившееся терактом. Об этом во вторник, 9 сентября, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Германия изменила свое отношение к подрывам на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» и стала называть случившееся терактом. Об этом во вторник, 9 сентября, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам дипломата, несмотря на это, Берлин все еще отказывается допускать Москву к расследованию атак на трубы.

— Пресловутое расследование терактов на газопроводах «Северные потоки». Три года исполняется через несколько дней, — передает слова Лаврова РИА Новости.

Ночью 26 сентября 2022 года в Балтийском море произошла серия взрывов на «Северных потоках», в результате которых были повреждены три из четырех нитей газопроводов. Газета The Wall Street Journal рассказывала, что операцию по подрыву газопроводов, по которому российский газ продолжал поступать в Германию, придумала в мае 2022 года группа украинских офицеров.

Итальянские правоохранители 21 августа по немецкому ордеру задержали украинского гражданина, которого подозревают в координации подрывов на газопроводах. Немецкий канцлер Фридрих Мерц между тем заявил, что Германия сделает все возможное для того, чтобы «Северный поток» больше никогда не возобновил работу.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше