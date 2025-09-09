Лавров указал на изменение отношения Германии к подрывам на «Северных потоках»

Германия изменила свое отношение к подрывам на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» и стала называть случившееся терактом. Об этом во вторник, 9 сентября, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам дипломата, несмотря на это, Берлин все еще отказывается допускать Москву к расследованию атак на трубы.
— Пресловутое расследование терактов на газопроводах «Северные потоки». Три года исполняется через несколько дней, — передает слова Лаврова РИА Новости.
Ночью 26 сентября 2022 года в Балтийском море произошла серия взрывов на «Северных потоках», в результате которых были повреждены три из четырех нитей газопроводов. Газета The Wall Street Journal рассказывала, что операцию по подрыву газопроводов, по которому российский газ продолжал поступать в Германию, придумала в мае 2022 года группа украинских офицеров.
Итальянские правоохранители 21 августа по немецкому ордеру задержали украинского гражданина, которого подозревают в координации подрывов на газопроводах. Немецкий канцлер Фридрих Мерц между тем заявил, что Германия сделает все возможное для того, чтобы «Северный поток» больше никогда не возобновил работу.