В Белом доме ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

«У меня нет информации о телефонных разговорах президента с другими иностранными лидерами, которую я была бы готова огласить», — сказала она в ходе брифинга.
Накануне Трамп сообщил, что собирается поговорить с Владимиром Путиным. По его словам, их разговор должен состоятся в ближайшие дни.
