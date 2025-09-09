«Очень много ненависти»: Трамп назвал главную сложность урегулирования на Украине

«Я раньше говорил, что этот конфликт должен стать самым простым из всех других, потому что я хорошо лажу с [президентом России] Владимиром Путиным. Но ситуация осложнилась, поскольку между ним и Владимиром Зеленским много ненависти, очень много», — высказался президент США.
В то же время Трамп выразил уверенность в том, что ему рано или поздно удастся добиться урегулирования конфликта на Украине.
Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов ввести в отношении России жёсткие санкционные ограничения, однако для их эффективности необходимо участие Евросоюза. По его словам, США и ЕС сохраняют единство относительно необходимости мирного урегулирования ситуации на Украине. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.