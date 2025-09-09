Ученые «Сириуса» рассказали Путину об успешных испытаниях новой вакцины от рака

Ученые научно-технологического университета «Сириус» рассказали президенту России Владимиру Путину от об успешных испытаниях нового средства от рака.
«Мы разрабатываем иммуноадъюванты — это молекулы РНК, которые при введении в опухоль заставляют ее воспаляться и тем самым в рамках всего организма инициировать иммунный ответ в этих органах», — рассказал председатель Ученого совета НТУ Роман Иванов президенту в ходе его визита в лабораторный комплекс «Сириуса».
Сотрудники научно-технологического университета сообщили, что им удалось провести успешные испытания на мышах. Ученые также выразили надежду, что в 2026 году вакцина будет готова к клиническим исследованиям.
