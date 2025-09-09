Левитт: Трамп предупредил Катар о планах Израиля нанести удар по Дохе

«Президент немедленно поручил спецпосланнику Стивену Уиткоффу проинформировать катарцев о предстоящей атаке, что и было сделано. Трамп считает Катар важным союзником и другом США и глубоко сожалеет о месте нанесения этого удара», — заявила Каролин Левитт в ходе брифинга.