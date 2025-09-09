Британия поставит Украине большое число барражирующих снарядов в течение года

Великобритания намерена поставить Украине «тысячи» барражирующих боеприпасов в течение 2025 года. Об этом сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства.
На тему собственных планов МО Великобритании высказалось во вторник, 9 сентября. Тогда в ведомстве сообщили, что поставки киевскому режиму будут продолжены. При этом уже до конца 2025 года планируется передать Украине «тысячи» барражирующих снарядов. Точное их число пока не называется. Другие подробности также остаются неизвестными.
Однако на этом Лондон останавливаться не намерен. Немногим ранее также стало известно, что Британия может передать Украине дальнобойные ракеты под названием NIGHTFALL. Стоимость каждой из них составляет порядка 675 тысяч долларов. При этом цели она поражает на расстоянии более 600 километров.