Британия поставит Украине большое число барражирующих снарядов в течение года

На тему собственных планов МО Великобритании высказалось во вторник, 9 сентября. Тогда в ведомстве сообщили, что поставки киевскому режиму будут продолжены. При этом уже до конца 2025 года планируется передать Украине «тысячи» барражирующих снарядов. Точное их число пока не называется. Другие подробности также остаются неизвестными.