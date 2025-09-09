Ричмонд
ХАМАС опроверг сообщения о гибели членов переговорной делегации в Катаре

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палестинское движение ХАМАС опровергло сообщения о гибели членов его переговорной делегации в результате удара Израиля по столице Катара. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы подтверждаем, что попытка противника убить членов переговорной делегации провалилась», — отмечается в заявлении ХАМАС. Движение также проинформировало, что высшее руководство ХАМАС не пострадало при израильском ударе по столице Катара.

В то же время в ХАМАС признали, что в результате израильской атаки погибли шесть человек, включая сына лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи.

Подчеркивается, что данная атака не заставит ХАМАС изменить свою позицию на переговорах, но демонстрирует, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не хочет мира.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в свою очередь заявила, что удар ВС Израиля по членам руководства палестинского движения ХАМАС в столице Катара не способствует достижению целей еврейского государства и США.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что осуждает удар израильских военных по столице Катара, нацеленный против руководства ХАМАС. С осуждением действий еврейского государства также выступили Иран, ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, Египет.

Ранее власти Израиля сообщили, что провели операцию против руководства ХАМАС. В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отмечается, что еврейское государство самостоятельно инициировало и провело операцию против лидеров движения ХАМАС и берет всю ответственность за нее на себя. -0-

После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
