Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ХАМАС опровергли информацию о гибели лидеров в результате удара Израиля в Дохе

Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль не смог убить членов переговорной делегации в Катаре. Цель операции израильской армии (ЦАХАЛ) по ликвидации руководства палестинского движения не была достигнута.

Источник: Life.ru

«Подтверждаем, что противник не смог убить братьев в переговорной делегации», — указано в заявлении.

Ранее СМИ сообщали, что в результате атаки погибли не менее четырёх политиков — лидер движения в секторе Газа, шеф ХАМАС за рубежом, глава ячейки на Западном берегу реки Иордан и глава переговорной группы. Напомним, что ряд мощных взрывов прогремел в Дохе, столице Катара, в результате авиаудара, нанесённого израильскими ВВС. Утверждается, что атака была одобрена со стороны США.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше