В ХАМАС опровергли информацию о гибели лидеров в результате удара Израиля в Дохе

«Подтверждаем, что противник не смог убить братьев в переговорной делегации», — указано в заявлении.
Ранее СМИ сообщали, что в результате атаки погибли не менее четырёх политиков — лидер движения в секторе Газа, шеф ХАМАС за рубежом, глава ячейки на Западном берегу реки Иордан и глава переговорной группы. Напомним, что ряд мощных взрывов прогремел в Дохе, столице Катара, в результате авиаудара, нанесённого израильскими ВВС. Утверждается, что атака была одобрена со стороны США.
