Белый дом рассказал о позиции Трампа по удару Израиля

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что израильский удар по членам ХАМАС в Катаре может открыть возможность для урегулирования ближневосточного конфликта.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что решение об устранении высшего руководства движения ХАМАС было принято после теракта в Иерусалиме 8 сентября, когда двое мужчин зашли в автобус и стали стрелять в пассажиров. Погибли шесть человек. Ответственность взяла ХАМАС.
При ударе по Дохе были ликвидированы руководитель палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя и еще три члена руководства организации, говорится в публикации Al Arabiya.
Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.
Израиль для прекращения вооруженных действий, последовавших за данными событиями, требует вернуть всех заложников, как живых, так и погибших, разоружения ХАМАСа, демилитаризации сектора Газа, израильского контроля безопасности в секторе и создания альтернативного гражданского правительства сектора, которое не будет представлять угрозы Израилю.
