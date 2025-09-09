МИД Катара: США заранее не предупреждали об ударе Израиля

ЦАХАЛ и Общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) заявили об ударе по Дохе, где, по версии ведомства, находится штаб руководства «Хамаса». МИД Катара осудил Израиль за удары по своей столице, где руководство «Хамаса» проводило переговоры с посредниками по прекращению огня в секторе Газа. Страна временно приостановила посредническую деятельность в переговорах.