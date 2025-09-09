Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЛДПР показала прогноз Жириновского о Китае и перезагрузке отношений РФ с США

Китаю придется сильнее сблизиться с Россией, поскольку он не сможет удержаться, если Москва не выстоит против западных стран. Об этом в своем прогнозе к 2030 году говорил сооснователь ЛДПР Владимир Жириновский. Пресс-служба партии опубликовала видеозапись с его словами во вторник, 9 сентября.

Китаю придется сильнее сблизиться с Россией, поскольку он не сможет удержаться, если Москва не выстоит против западных стран. Об этом в своем прогнозе к 2030 году говорил сооснователь ЛДПР Владимир Жириновский. Пресс-служба партии опубликовала видеозапись с его словами во вторник, 9 сентября.

В публикации показали фрагмент выступления политика, датированного весной 2018 года. В ней Жириновский говорил, что перезагрузка российско-американских отношений начнется только после того, как Вашингтон поймет, что ему не удалось сокрушить Москву и Пекин.

— Китай вынужден с нами быть ближе. Да и нам неплохо иметь верного союзника. Когда поймут американцы, что Россию не разгромить, Китай не разгромить. Тогда, может быть, начнется перезагрузка, — высказывался Жириновский.

Запись с его выступлением была опубликована в Telegram-канале ЛДПР-ТВ.

20 мая в Сети появилось предсказание Владимира Жириновского о переговорах между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Политик предположил, что США могут признать российский суверенитет над Новороссией, что позволит Трампу наладить отношения с Москвой.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше