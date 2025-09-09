ЛДПР показала прогноз Жириновского о Китае и перезагрузке отношений РФ с США

Китаю придется сильнее сблизиться с Россией, поскольку он не сможет удержаться, если Москва не выстоит против западных стран. Об этом в своем прогнозе к 2030 году говорил сооснователь ЛДПР Владимир Жириновский. Пресс-служба партии опубликовала видеозапись с его словами во вторник, 9 сентября.