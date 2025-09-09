ЛДПР показала прогноз Жириновского о Китае и перезагрузке отношений РФ с США

Китаю придется сильнее сблизиться с Россией, поскольку он не сможет удержаться, если Москва не выстоит против западных стран. Об этом в своем прогнозе к 2030 году говорил сооснователь ЛДПР Владимир Жириновский. Пресс-служба партии опубликовала видеозапись с его словами во вторник, 9 сентября.
В публикации показали фрагмент выступления политика, датированного весной 2018 года. В ней Жириновский говорил, что перезагрузка российско-американских отношений начнется только после того, как Вашингтон поймет, что ему не удалось сокрушить Москву и Пекин.
— Китай вынужден с нами быть ближе. Да и нам неплохо иметь верного союзника. Когда поймут американцы, что Россию не разгромить, Китай не разгромить. Тогда, может быть, начнется перезагрузка, — высказывался Жириновский.
Запись с его выступлением была опубликована в Telegram-канале ЛДПР-ТВ.
20 мая в Сети появилось предсказание Владимира Жириновского о переговорах между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Политик предположил, что США могут признать российский суверенитет над Новороссией, что позволит Трампу наладить отношения с Москвой.