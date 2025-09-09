Трамп провел телефонный разговор с Нетаньяху после ударов ЦАХАЛ по Катару

Американский лидер Дональд Трамп пообщался по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и сказал ему, что удары по Дохе не способствуют достижению целей Тель-Авива и Вашингтона, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.
Она также рассказала, что Трамп побеседовал по телефону с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Президент США поблагодарил их за поддержку и дружбу с США, сказала Левитт.
«Он заверил их, что подобное на их территории больше не повторится», — заявила пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что армия Израиля нанесла точечный удар по высшему руководству движения ХАМАС. По данным СМИ, в столице Катара Дохе прогремели громкие взрывы. Впоследствии появилась информация, что как минимум пять руководителей палестинского движения находились в здании в Дохе, которое подверглось удару.