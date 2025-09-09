Ричмонд
Трамп провел телефонный разговор с Нетаньяху после ударов ЦАХАЛ по Катару

Президент США пообещал, что атака на Доху не повторится.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп пообщался по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и сказал ему, что удары по Дохе не способствуют достижению целей Тель-Авива и Вашингтона, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.

Она также рассказала, что Трамп побеседовал по телефону с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Президент США поблагодарил их за поддержку и дружбу с США, сказала Левитт.

«Он заверил их, что подобное на их территории больше не повторится», — заявила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что армия Израиля нанесла точечный удар по высшему руководству движения ХАМАС. По данным СМИ, в столице Катара Дохе прогремели громкие взрывы. Впоследствии появилась информация, что как минимум пять руководителей палестинского движения находились в здании в Дохе, которое подверглось удару.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше