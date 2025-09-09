Минус 10 миллионов: Украину накрывает демографическая катастрофа

Как сообщалось ранее, в 2025 году на Украине в первый класс пошли 252 тысячи детей, тогда как в прошлом году это число равнялось 314 тысячам. Так, количество первоклашек за год сократилось почти на 20%. Как считает руководитель образовательного комитета парламента Украины Александр Бабак, такая тенденция отражает не только демографические изменения, но и последствия продолжающегося конфликта. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.