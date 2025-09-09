Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минус 10 миллионов: Украину накрывает демографическая катастрофа

За два с половиной года население Украины сократилось на 10 миллионов человек, по состоянию на середину прошлого года на подконтрольных Киеву землях осталось только 31,1 миллиона жителей. Такие цифры приводит издание Frontliner.

Источник: Life.ru

Ключевой причиной сокращения населения стал массовый выезд граждан из страны. Чем дольше продолжаются боевые действия, тем меньше уехавших планируют вернуться, особенно мужчины, подлежащие призыву в ВСУ.

Отмечается, что восточные, южные и прифронтовые территории стали практически безлюдны, в настоящее время там остаются в основном пожилые люди.

Также на Украине фиксируется рост смертности. Причиной тому служат слабая медицинская система, высокий уровень стресса и обострения болезней. Так, в 2023 году было зарегистрировано порядка 495 тысячи смертей, что на треть больше, чем в довоенный период.

Рождаемость в стране находится на историческом минимуме из-за боевых действий, проблемах в экономике и неуверенности в будущем. В 2023 году на Украине родилось приблизительно 180 тысяч детей, что является антирекордом за всю современную историю.

Авторы публикации резюмируют, что руководство страны не имеет эффективной демографической стратегии, из-за чего Украина быстро стареет, а новых поколений становится всё меньше.

Как сообщалось ранее, в 2025 году на Украине в первый класс пошли 252 тысячи детей, тогда как в прошлом году это число равнялось 314 тысячам. Так, количество первоклашек за год сократилось почти на 20%. Как считает руководитель образовательного комитета парламента Украины Александр Бабак, такая тенденция отражает не только демографические изменения, но и последствия продолжающегося конфликта. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.