Алексей Беспрозванных запустил образовательную программу «Герои 39» для участников СВО

В Калининграде началось обучение по региональной программе «Герои 39» для участников специальной военной операции. Первыми «за парту» сели 28 человек из числа защитников, прошедших по конкурсу.

6фотографий

Программу начали по поручению губернатора Алексея Беспрозванных. На открытии он сказал, что правительство области и РАНХиГС сделали много для организации обучения.

В планах — четыре образовательных модуля и три межмодульных периода. Лекторы будут рассказывать про экономику, государственное устройство, местное самоуправление, взаимодействие власти с обществом.

Между модулями участники будут работать с наставниками, рассказал глава РАНХиГС Михаил Плюхин.

В числе участников программы — кавалеры Орденов мужества, награждённые медалями «За отвагу», «Суворова», «Жукова» и иных государственных наград.