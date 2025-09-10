Алексей Беспрозванных запустил образовательную программу «Герои 39» для участников СВО

Программу начали по поручению губернатора Алексея Беспрозванных. На открытии он сказал, что правительство области и РАНХиГС сделали много для организации обучения.
В планах — четыре образовательных модуля и три межмодульных периода. Лекторы будут рассказывать про экономику, государственное устройство, местное самоуправление, взаимодействие власти с обществом.
Между модулями участники будут работать с наставниками, рассказал глава РАНХиГС Михаил Плюхин.
В числе участников программы — кавалеры Орденов мужества, награждённые медалями «За отвагу», «Суворова», «Жукова» и иных государственных наград.