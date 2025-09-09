Ричмонд
Раскрыта неожиданная судьба Кулебы после бегства с Украины

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что уехавший за границу бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба может вернуться на родину.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что уехавший за границу бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба может вернуться на родину. Об этом пишет NEWS.ru.

Политик считает, что Кулебе в Киеве могут дать личные гарантии и документы, гарантирующие дальнейший выезд в любой момент, и нивелировать таким образом скандал, разгоревшийся вокруг него.

По словам собеседника издания, для действующего киевского режима сейчас произошло публичное фиаско, и Владимиру Зеленскому надо бы как-то погасить конфликт.

Напомним, ранее экс-глава МИД Украины Кулеба заявил, что был вынужден покинуть страну после подписания Зеленским указа, запрещающего бывшим дипломатам выезжать за границу. Политик заявил, что решение властей стало для него личной угрозой.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Кулебы о бегстве из страны. По ее мнению, признание дипломата лишь обнажает абсурдность происходящего на Украине.

