Иран и МАГАТЭ согласовали новый регламент сотрудничества после приостановки взаимодействия

По данным СМИ, Гросси и глава МИД Ирана подписали новое соглашение о возобновлении сотрудничества Тегерана и МАГАТЭ.

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) согласовали новый регламент сотрудничества после приостановки взаимодействия и прекращения всех инспекций ядерных объектов Тегерана. Об этом заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

«Способ взаимодействия с агентством в новых реалиях, обусловленных незаконными атаками США и Израиля на мирные ядерные объекты нашей страны, был согласован», — сказал он в интервью иранской гостелерадиокомпании.

По данным СМИ, Гросси и глава МИД Ирана подписали новое соглашение о возобновлении сотрудничества Тегерана и МАГАТЭ. -0-

