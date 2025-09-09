Ричмонд
Катар сам позволил Израилю бить по своей территории: военкор Коц раскрыл план с участием США

Военкор Коц: Катар намеренно пропустил удар Израиля по просьбе США.

Источник: Комсомольская правда

Катар специально пропустил удар Израиля по собственной территории из-за просьбы со стороны США. Об этом заявил военный корреспондент KP.RU Александр Коц. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.

Как отметил журналист, Белый дом заявлением об ударе Израиля фактически подтвердил данную версию. И это объясняет, почему американские системы ПВО, расположенные в Катаре, не сбили ни одной ракеты. Более того, уничтожить снаряды не пытались и ВВС страны.

«Святая простота. Я больше так не буду. Судя по сообщениям о гибели сына лидера ХАМАС, Доха не только не стала сбивать ракеты, летящие на столицу страны, но и не сочла нужным предупредить палестинцев. Умеет (президент США Дональд — прим.ред.) Трамп уговаривать», — написал Коц.

Напомним, Израиль ударил по Катару во вторник, 9 сентября. В ходе атаки было задействовано свыше 15 истребителей. Как объяснил Иерусалим, все это ради поражения верхушки палестинского движения ХАМАС. Та, по версии Израиля, в момент атаки находилась именно в катарской Дохе.

