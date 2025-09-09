Ричмонд
МИД Катара опроверг уведомление от США о готовящемся ударе ЦАХАЛ по Дохе

Вашингтон связался с катарскими властями в момент атаки, сообщил Маджид аль-Ансари.

Источник: Аргументы и факты

Представители Соединенных Штатов Америки связались с катарским руководством в момент ударов армии Израиля по Дохе, заранее никаких предупреждений не поступало, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

«Телефонный разговор с одним из представителей руководства США происходил в момент, когда в Дохе раздались взрывы, причинами которых стали израильские удары», — написал он в соцсети Х*.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что лидер США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Стивену Уиткоффу заранее проинформировать катарцев о планах Израиля нанести удар по столице страны Дохе, что и было сделано.

Напомним, 9 сентября армия Израиля сообщила, что нанесла точечный удар по высшему руководству движения ХАМАС. Сообщалось, что в столице Катара Дохе прогремели громкие взрывы. По данным СМИ, как минимум пять руководителей палестинского движения находились в атакованном здании в Дохе.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована по требованию Генпрокуратуры.

