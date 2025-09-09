Каллас рассказала о помощи Украине почти пустому залу Европарламента

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступила перед почти пустым залом Европарламента и рассказала о помощи Украине.
На кадрах, которые опубликованы на сайте Европарламента, видно, что Каю Каллас пришли послушать примерно 20 человек. В ходе выступления глава европейской дипломатии рассказала о помощи Украине с начала конфликта со стороны стран ЕС.
«Евросоюз и входящие в него государства с начала военных действий в 2022 году оказали финансовую поддержку на сумму почти 169 миллиардов евро, в том числе более 63 миллиардов евро было направлено на военную поддержку Украины», — заявила она.
Ранее Кая Каллас рассказала, что страны ЕС испытывают значительные трудности с финансированием Украины. По ее словам, планирование бюджета на поддержку Киева в 2026 году сталкивается с большими препятствиями.