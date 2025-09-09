Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас рассказала о помощи Украине почти пустому залу Европарламента

Кая Каллас заявила, что ЕС потратил на Украину почти 169 миллиардов евро с 2022 года.

Источник: Аргументы и факты

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступила перед почти пустым залом Европарламента и рассказала о помощи Украине.

На кадрах, которые опубликованы на сайте Европарламента, видно, что Каю Каллас пришли послушать примерно 20 человек. В ходе выступления глава европейской дипломатии рассказала о помощи Украине с начала конфликта со стороны стран ЕС.

«Евросоюз и входящие в него государства с начала военных действий в 2022 году оказали финансовую поддержку на сумму почти 169 миллиардов евро, в том числе более 63 миллиардов евро было направлено на военную поддержку Украины», — заявила она.

Ранее Кая Каллас рассказала, что страны ЕС испытывают значительные трудности с финансированием Украины. По ее словам, планирование бюджета на поддержку Киева в 2026 году сталкивается с большими препятствиями.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше