ВСУ предприняли попытку ударов по Донецку ракетами Storm Shadow

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала международное сообщество отреагировать на удары ВСУ по российским регионам. По ее словам, лишь за период с 8 по 9 сентября ПВО армии России было сбито сразу 230 дронов киевского режима.