Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки по Донецку при помощи ракет Storm Shadow. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские оперативные службы.
«Ракеты Storm Shadow, предварительно, летят по Донецку, работает ПВО», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате атаки ВСУ было зафиксировано попадание по многоквартирному дому в Буденновском районе Донецка. По предварительной информации источника, также есть пострадавшие от удара киевского режима.
Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала международное сообщество отреагировать на удары ВСУ по российским регионам. По ее словам, лишь за период с 8 по 9 сентября ПВО армии России было сбито сразу 230 дронов киевского режима.