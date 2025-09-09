Появилось неожиданное объяснение, почему ПВО Катара пропустило удар Израиля

Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, почему ПВО Катара пропустило удар Израиля по Дохе. Об этом аналитик высказался в беседе с газетой «Взгляд».
По мнению Кнутова, комплексы противовоздушной обороны не были использованы военными Катара по причине их удаленной блокировки американской стороной.
Эксперт пояснил, что используемые катарскими военными американские комплексы ПВО «Пэтриот» при необходимости легко отключить дистанционно, что предусмотрено конструкцией.
Напомним, ранее сообщалось, что 9 сентября израильские ВВС нанесли удар по объектам в Дохе, столице Катара. Пока не было официальных комментариев от правительства Катара по поводу использования систем ПВО.
При этом президент США Дональд Трамп, получив уведомление от американских военных о начале израильской атаки на Доху, поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу проинформировать Катар. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, американский лидер назвал печальным инцидентом удар Израиля в Катаре.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.