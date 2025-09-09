Появилось неожиданное объяснение, почему ПВО Катара пропустило удар Израиля

При этом президент США Дональд Трамп, получив уведомление от американских военных о начале израильской атаки на Доху, поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу проинформировать Катар. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, американский лидер назвал печальным инцидентом удар Израиля в Катаре.