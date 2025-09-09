Великобритания объявила о выделении Украине вооружения на $2,7 млрд

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 млрд фунтов стерлингов (более $2,7 млрд) выделено Украине на приобретение вооружения через возглавляемый Великобританией фонд. Как отмечается в заявлении, распространенном Минобороны Великобритании, речь идет о «поставках военного снаряжения в целях удовлетворения наиболее неотложных потребностей ВСУ». Об этом передает ТАСС.