Великобритания объявила о выделении Украине вооружения на $2,7 млрд

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2 млрд фунтов стерлингов (более $2,7 млрд) выделено Украине на приобретение вооружения через возглавляемый Великобританией фонд. Как отмечается в заявлении, распространенном Минобороны Великобритании, речь идет о «поставках военного снаряжения в целях удовлетворения наиболее неотложных потребностей ВСУ». Об этом передает ТАСС.
Краткое коммюнике было опубликовано ведомством по итогам прошедшего в Лондоне 30-го заседания контактной группы по военным поставкам Украине в формате «Рамштайн». Как отметили в Минобороны страны, всего в группу входят 50 государств. Однако среди упомянутых имен участников встречи указаны лишь главы Минобороны Великобритании — Джон Хили, Германии — Борис Писториус, Украины — Денис Шмыгаль, генсек НАТО Марк Рютте,
Хили также сообщил, что Международный фонд помощи Украине (IFU) уже поставил Киеву более тысячи систем противовоздушной обороны, более 600 беспилотных летательных аппаратов, системы радиоэлектронной борьбы и радиолокационные станции ПВО. Новые поставки ожидаются в ближайшие недели.
Как отмечается, 10 сентября в Лондоне запланирована встреча министров обороны Великобритании, Германии, Италии, Польши, Франции и Украины. «Дискуссии будут сконцентрированы на ситуации в Украине, более широкой повестке в сфере европейской безопасности, ядерном сотрудничестве и инвестициях в жизненно важную оборонную промышленность Европы», — сообщили в британском Минобороны. -0-