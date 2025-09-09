Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен распространяет лживую информацию о якобы похищенных украинских детях, заявил журналист Чей Боуз.
«Последняя забота фон Дер Ляйен как матери — распространение лжи о “похищенных детях” на Украине. Проснитесь. Она мошенница», — написал он в соцсети Х*.
Боуз также напомнил о недавних заявлениях главы ЕК о якобы российском «нападении» на ее самолет, отметив, что они тоже являются выдуманной чушью.
Напомним, глава Еврокомиссии заявила о проблемах с навигацией у ее самолета при заходе на посадку в Болгарии, при этом транспондер лайнера показал, что сигнал был хорошим во время всего полета, включая взлет и посадку.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал дурью обвинения в адрес России со стороны Евросоюза о якобы «атаке» на фон дер Ляйен во время ее визита в Болгарию.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована по требованию Генпрокуратуры.